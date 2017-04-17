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Иван Белозерцев потребовал усилить работу по благоустройству пензенских городов и сел

10:29 | 17.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Работа по благоустройству городов и сел Пензенской области должна быть активизирована. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев потребовал усилить работу по благоустройству пензенских городов и сел

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подвижки у нас определенные есть, но они все равно сегодня недостаточные. Грязи у нас очень много», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

По мнению Ивана Белозерцева, управляющие компании не занимаются должным образом благоустройством дворов, из-за этого многие из них до сих пор не приведены в порядок после зимы.

«Особенно обращаю внимание на крупные города, да и на сельские поселения — мусора много, свалок много, которые нужно вывозить», — поставил задачу губернатор.
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