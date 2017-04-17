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Пензенский губернатор призвал в борьбе за чистоту действовать на упреждение

10:39 | 17.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что чиновники должны сместить акцент в организации работ по благоустройству, действуя в борьбе за чистоту на упреждение, а не организовывая субботники с целью ликвидации несанкционированных свалок.

Пензенский губернатор призвал в борьбе за чистоту действовать на упреждение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы занимаемся не причиной, а следствием. Вывалили [мусор] – давайте уберем. Это нужно делать, но давайте заниматься и причинами», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Также губернатор потребовал ужесточить контроль за водителями мусоровозов.

«Чтобы водители, которые работают на самосвалах, понимали, что если они свалят мусор в неустановленном месте, они лишатся работы», — добавил Иван Белозерцев.
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