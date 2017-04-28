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ЖЭМУП №7 оштрафовано за воду в подвале дома на улице Кулибина в Пензе

10:01 | 28.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил штраф в размере 10 тыс. рублей жилищно-эксплуатационному муниципальному унитарному предприятию №7 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при эксплуатации дома №10 на улице Кулибина.

ЖЭМУП №7 оштрафовано за воду в подвале дома на улице Кулибина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основанием послужили результаты административного расследования, проведенного представителем регионального управления Роспотребнадзора, который установил, что подвальное помещение дома затоплено водой.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, суд признал ЖЭМУП №7 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
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