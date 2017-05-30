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Газоснабжение ряда абонентов в Пензенской области будет приостановлено 15 и 20 июня

17:10 | 30.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Газоснабжение ряда абонентов, проживающих в Кузнецком и Сосновоборском районах Пензенской области, будет временно приостановлено 15 и 20 июня.

Газоснабжение ряда абонентов в Пензенской области будет приостановлено 15 и 20 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с проведением ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Самара».

Так, в четверг, 15 июня, на сутки от газоснабжения будут отключены абоненты, проживающие в селах Анненково, Сюзюм, Махалино, Нижнее Аблязово, Радищево, Старый Кряжим, Татарская Пенделка и Тютнярь.

Кроме того, в этот день газа не будет на железнодорожных станциях Елюзань и Сюзюм.

Во вторник, 20 июня, также на сутки будет отключено газоснабжение в городе Кузнецке и в ряде населенных пунктов Кузнецкого района. Среди них — Евлашево, Алексеевка, Анненково, Бестянка, Благодатка, Большой Труев, Казаковка, Каменка, Козляковка, Малый Труев, Марьевка, Монастырское, Никольское, Первое Тарлаково, Пионер, Поселки, Сухановка, Татарский Канадей, Тихменево, Ульяновка, Шишовка, Явлейка, Дворики, Злобинка, Комаровка, Сосновка, Чибирлей, Ясная Поляна и Новостройка.

Помимо этого, 20 июня будут временно отключены абоненты, проживающие в Сосновоборске, в деревне Средняя Липовка Сосновоборского района, а также еще в трех селах — Индерка, Нижняя Липовка и Тешнярь.
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