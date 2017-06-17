Дорога вблизи Засечного отремонтирована раньше срока — Минстрой ЖКХ

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Ремонт автомобильной дороги на подъезде к селу Засечному Пензенской области завершен с опережением графика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Уложен асфальтобетон на основе мастики, который менее подвержен воздействию агрессивных сред, а, значит, более долговечный», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на автодороге «Пенза — Шемышейка — Лопатино» в районе Засечного выполняются работы по восстановлению автопавильонов и посадочных площадок.

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«На сегодняшний день они завершены на одном объекте, еще на двух — выполняется подготовка к укладке асфальтобетонной смеси, установке бордюрного камня, ведутся земляные работы. В выходные дни подрядная организация приступит к устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройству прилегающей территории», — сказали в Минстрое.

В ведомстве отметили, что эти работы также идут с опережением сроков, указанных в контракте.

Ремонт на обоих объектах вблизи Засечного выполняется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Их сдача назначена на вторник, 20 июня.