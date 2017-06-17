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Магазины вдоль ремонтируемых в Пензе дорог могут подключиться к работам — вице-мэр

12:34 | 17.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Пензенские магазины, расположенные вдоль магистралей, которые в включены в программу «Безопасные и качественные дороги», могут подключиться к ремонтным работам. Такое мнение высказал вице-мэр Пензы Юрий Ильин.

Магазины вдоль ремонтируемых в Пензе дорог могут подключиться к работам — вице-мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно организовать диалог с представителями бизнеса. Важно проговорить вопрос обустройства звездных карманов к торговым точкам на улицах, вошедших в программу «БКД» [«Безопасные и качественные дороги»], в единой концепции», — сказал он, обращаясь к директору департамента ЖКХ города Андрею Скрипкину в ходе совещания, состоявшегося в учреждении в субботу, 17 июня.

Особое внимание Юрий Ильин обратил на деформационные швы на мостах и путепроводах, ремонт которых должен быть проведен в обязательном порядке.

Кроме того, вице-мэр призвал увеличить количество бригад, чтобы сократить сроки ремонта дорог.

«Но самое основное — качество. Это ваша ключевая задача», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии Пензы.
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