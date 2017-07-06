В Богословском сельсовете не осуществлялся контроль за подготовкой к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Администрация Богословского сельсовета Пензенской области не осуществляла контроль за выполнением плановых мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017–2018 годов. К такому выводу пришли представители прокуратуры Пензенского района по итогам проведенной проверки.

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«Состав комиссии по проведению проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону не был утвержден. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду не была разработана. Также администрацией не были утверждены графики отключения коммунальных услуг на период проведения ремонтно-профилактических работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после выявления нарушений прокурор внес главе администрации Богословского сельсовета представление, которое к настоящему времени удовлетворено.

«В целях осуществления контроля за подготовкой к отопительному периоду приняты соответствующие правые акты и меры», — добавила собеседница агентства.