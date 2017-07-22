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Мэр Пензы проинспектировал реконструкцию улицы Антонова

09:40 | 22.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил с инспекционным визитом улицу Антонова, где в рамках второго этапа реконструкции выполняются работы по асфальтированию проезжей части.

Мэр Пензы проинспектировал реконструкцию улицы Антонова

Фото: Penza-gorod.ru

Осмотрев дорогу, мэр поручил заасфальтировать небольшой участок перед входом в сквер «Семейный».

«Это нужно сделать для того, чтобы придать объекту завершенный вид», — пояснил он.

Также Виктор Кувайцев обратил внимание на мусор вдоль проезжей части и тротуара.

«Рабочим следует еще раз напомнить о важности соблюдения культуры при выполнении работ», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, контракт на второй этап реконструкции улицы Антонова заключен между управлением капитального строительства города и ООО «Автодорога». Дата завершения работ по нему — 31 августа 2017 года.
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