Мэр Пензы проинспектировал реконструкцию улицы Антонова ЖКХ Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил с инспекционным визитом улицу Антонова, где в рамках второго этапа реконструкции выполняются работы по асфальтированию проезжей части. Фото: Penza-gorod.ru Осмотрев дорогу, мэр поручил заасфальтировать небольшой участок перед входом в сквер «Семейный». «Это нужно сделать для того, чтобы придать объекту завершенный вид», — пояснил он. Также Виктор Кувайцев обратил внимание на мусор вдоль проезжей части и тротуара. «Рабочим следует еще раз напомнить о важности соблюдения культуры при выполнении работ», — сказал мэр. Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, контракт на второй этап реконструкции улицы Антонова заключен между управлением капитального строительства города и ООО «Автодорога». Дата завершения работ по нему — 31 августа 2017 года. Нашли ошибку в тексте?

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