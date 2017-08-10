В Пензе из-за самовольно установленного забора не могут начать ремонт теплосетей ЖКХ

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники МКП «Теплоснабжение города Пензы» не могут приступить к ремонту сетей около дома №78 на улице Московской из-за самовольно установленного забора. Об этом сообщил главный инженер предприятия Павел Якунин.

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По его словам, забор установлен прямо на теплотрассе.

«У нас нет возможности проводить капитальный ремонт тепломагистрали», — сказал он в ходе заседания оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, состоявшегося в мэрии Пензы.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин поручил сотрудникам администрации Ленинского района совместно с отделом муниципального земельного контроля мэрии Пензы разобраться в ситуации.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время к отопительному сезону готовы все 17 спортивных учреждений и 216 образовательных организаций из 223.

Из 59 зданий, подведомственных управлению культуры Пензы, готово 55.

В учреждениях социальных служб работы выполнены на 86%.