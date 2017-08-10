18:53:43 Четверг, 10 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе из-за самовольно установленного забора не могут начать ремонт теплосетей

11:04 | 10.08.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники МКП «Теплоснабжение города Пензы» не могут приступить к ремонту сетей около дома №78 на улице Московской из-за самовольно установленного забора. Об этом сообщил главный инженер предприятия Павел Якунин.

В Пензе из-за самовольно установленного забора не могут начать ремонт теплосетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, забор установлен прямо на теплотрассе.

«У нас нет возможности проводить капитальный ремонт тепломагистрали», — сказал он в ходе заседания оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, состоявшегося в мэрии Пензы.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин поручил сотрудникам администрации Ленинского района совместно с отделом муниципального земельного контроля мэрии Пензы разобраться в ситуации.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время к отопительному сезону готовы все 17 спортивных учреждений и 216 образовательных организаций из 223.

Из 59 зданий, подведомственных управлению культуры Пензы, готово 55.

В учреждениях социальных служб работы выполнены на 86%.
Актуальное
Читайте также
В Спасске удовлетворен иск о блокировке сайтов по продаже леопарда и снежного барса В Пензе перечисливший деньги по просьбе «родственницы» мужчина стал жертвой мошенничества
Анастасия Поклонова поступила на службу в пензенский драмтеатр В Пензенской области будет выпущена книга об истории спорта
Председатель Малосердобинского районного суда ушел в отставку В Пензенской области зарегистрирован подъем заболеваемости гепатитом А
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама