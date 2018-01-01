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Половина расходов на фонари в районах Пензенской области ляжет на бюджет региона

13:44 | 04.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил изменить соотношение объемов финансирования работ по улучшению освещения в районах из бюджетов региона и муниципальных образований.

Половина расходов на фонари в районах Пензенской области ляжет на бюджет региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По-прежнему люди обращаются, что не достает освещения в населенных пунктах. На 2018 год изменяем соотношение по софинансированию муниципалитета и области — 50% на 50%», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 сентября.

Он напомнил, что ранее из бюджета региона на эти цели выделялось 30%, а еще 70% добавляли муниципалитеты.

«Администрации районов при рассмотрении бюджетов на очередной финансовый год уже сейчас должны заложить денежные средства», — сказал Иван Белозерцев.
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