В Пензенской области стартовали проверки готовности районов к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Проверки готовности имеющейся инфраструктуры к отопительному сезону, которые пройдут во всех 27 муниципальных районах и трех городских округах Пензенской области, стартовали с Сердобского района в понедельник, 4 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

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Он уточнил, что проверочные мероприятия продлятся до 13 октября.

«Проверка будет осуществляться органами Ростехнадзора. Проверяться будут котельные, сети, водопроводы — весь блок жилищно-коммунального хозяйства», — пояснил Дмитрий Семенов в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

По его словам, жилищный фонд готов к отопительному сезону на 93%.

«По 18 районам области — это Башмаковский, Бековский, Белинский, Вадинский, Земетчинский, Иссинский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Сосновоборский, Тамалинский и Шемышейский — полностью жилищный фонд переведен на индивидуальное поквартирное отопление», — отметил зампред областного правительства.

Он уточнил, что в 2017 году на индивидуальное отопление переведено две квартиры в доме №99 на улице Баумана в Пензе и 18 квартир в доме №54 на улице Рабочей в Колышлее.

«Источников теплоснабжения из 1 тыс. 67 единиц подготовлено 989, что составляет 92,7%. За аналогичный период 2016 года это было 84,6%», — добавил Дмитрий Семенов.