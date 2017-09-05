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Техдиректору «Т Плюс теплосеть Пенза» внесено представление из-за отсутствия горячей воды

09:43 | 05.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы внесла представление техническому директору ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорю Денисову за отсутствие горячего водоснабжения в 116 жилых домах на протяжении более 1 месяца.

Техдиректору «Т Плюс теплосеть Пенза» внесено представление из-за отсутствия горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из-за проведения ремонтных работ длительное время была отключена подача теплоносителя, в связи с чем более месяца отсутствовало горячее водоснабжение в 116 жилых домах по улицам Пушкина, Кулакова, Ставского, Бакунина, Суворова, Ворошилова, Новый Кавказ, Горького, Урицкого, Володарского, Московской и Кирова», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что из-за действий компании горячая вода отсутствовала более 14 дней в лицее современных технологий управления №2, детсадах №88 «Светлячок» и №103 «Ласточка», а также в больнице №3.

«По итогам проверки прокуратурой Ленинского района в отношении заместителя технического директора ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
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