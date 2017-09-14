К отопительному сезону в Пензенской области готово почти 99% жилищного фонда ЖКХ

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. 98,8% жилищного фонда Пензенской области готово к отопительному сезону. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из 4 тыс. 227 единиц подготовлено 4 тыс. 176, что составляет 98,8%, по аналогичному периоду предыдущего года — 94,4%», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

Михаил Панюхин подчеркнул, что жилищный фонд в 18 районах полностью переведен на индивидуальное отопление.

«Если говорить по источникам теплоснабжения, из 1 тыс. 67 единиц подготовлено 1 тыс. 34 единицы, что составляет 96,9%. Аналогичный период 2016 года — 84,6%», — добавил начальник управления.

По его словам, на постоянном контроле держатся вопросы по отоплению домов №7 на улице Пархоменко, №7 на улице Октябрьской и №4 на улице Грибоедова в Пензе