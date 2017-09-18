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Пензенский губернатор предложил привлекать дорожников к благоустройству после разрытий

12:25 | 18.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлекать к восстановлению благоустройства после вскрышных работ на теплосетях специализированные дорожные компании.

Пензенский губернатор предложил привлекать дорожников к благоустройству после разрытий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В городе это плохо постоянно делается. Никак не научатся делать так, как положено, чтобы было качественно», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

Глава региона пояснил, что из-за выполненной не по технологии укладки асфальт на месте ремонта проваливается каждую весну.

«Призывайте их к тому, чтобы, может быть, делала специализированная организация. У вас же есть «Пензадормост». Можно заключить соглашение с этими компаниями — с «Горводоканалом», «Т Плюс», МКП [«Теплоснабжение города Пензы» ] и так далее», — уточнил он.
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