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Сергей Волков остался доволен чистотой в Пензе

11:26 | 23.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков остался доволен состоянием благоустройства и чистотой в городе в результате инспекционного объезда утром в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Волков остался доволен чистотой в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Заметно, что работа ведется в ежедневном режиме и наведению порядка уделяется большое внимание, но расслабляться нельзя», — отметил он.

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Вместе с тем во время посещения Первомайского и Железнодорожного районов города он заметил несколько недочетов в уборке территорий, в частности, высокую траву, которую поручил скосить.

«Вдоль центральных магистралей световые опоры от несанкционированной рекламы очищаются чаще, чем на небольших улицах, но им тоже нужно уделить должное внимание. Усильте работу в этом направлении», — пояснил Сергей Волков.

Он поручил вице-мэру Юрию Ильину проконтролировать уборку строительного мусора, оставшегося после замены светофоров, и демонтаж временных знаков, которые уже не нужны. Кроме этого, Сергей Волков дал ему задание организовать очистку защитных барьеров на Бауманском путепроводе и Терновском мосту.
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