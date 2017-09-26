Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» начала заполнять тепломагистрали
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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» начало заполнение теплоносителем магистральных, внутриквартальных и внутридомовых систем теплоснабжения в рамках старта отопительного сезона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».
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«Причиной увеличения сроков ремонтных работ стало возросшее число реконструируемых участков теплосетей. По итогам встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и председателя правления группы «Т Плюс» Дениса Паслера на реконструкцию теплосетей к отопительному сезону было выделено 200 млн. рублей инвестиций. По факту сумма выросла почти до 258 млн. рублей», — отметили в компании.
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В пресс-службе добавили, что нарастить объемы работ удалось, несмотря на полное отсутствие инвестиционной составляющей в тарифах на тепловую энергию, а также продолжающийся рост дебиторской задолженности потребителей.
«В настоящее время она превысила 1,9 млрд. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 480 млн. рублей. Основной должник — МКП «Теплоснабжение города Пензы», — уточнили в «Т Плюс».
По словам директора филиала «Мордовский» группы компаний «Т Плюс» Александра Суслова, мероприятия в рамках летней ремонтной кампании 2017 года прошли по графику.
«Помимо своего персонала мы привлекали ремонтников из других регионов. Находимся в постоянном диалоге и взаимодействии с органами власти и организациями жилищно-коммунального сектора Пензы. Стараемся своевременно реагировать на нештатные ситуации с подачей теплоэнергии горожанам», — сказал он.