В первый день пуска тепла в Пензе произошло два порыва на теплосетях — вице-мэр ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Два порыва на теплосетях произошло в первый день пуска тепла в Пензе в минувшую среду, 27 сентября. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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В ходе 37-й очередной сессии пензенской городской думы в четверг, 28 сентября, он уточнил, что один порыв был в районе роддома на проспекте Победы, а второй — за торговым центром «Весна», причем на места сразу же были направлены аварийные бригады.

По словам Юрия Ильина, в целом работы по подаче тепла были проведены по графику.

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«Самая крупная проблема [по включению отопления] видится в незавершении работ ПАО «Т Плюс» по капремонту теплосетей», — добавил вице-мэр.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась на улице Чкалова, где из-за работ до 5 октября останется без отопления 82 дома и три стационара — инфекционной больницы, областной больницы имени Н.Н. Бурденко и психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

«На втором месте — [улица] Ставского», — сказал Юрий Ильин.

Вице-мэр пояснил, что там до 5–6 октября без тепла будут оставаться жители 79 домов.

«И [улица] Коммунистическая. Там обещают закончить до 2 октября. Там 78 домов останется без тепла до завершения работ», — отметил он.