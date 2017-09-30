В Пензе теплом обеспечено более половины домов ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Тепло поступило более чем в 3 тыс. многоквартирных домов Пензы: таким образом, теплоснабжением обеспечено 57% основного жилого фонда города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Кроме того, теплоноситель подан в 56 объектов здравоохранения, из них 14 — стационары; в 11 учреждений, подведомственных социальному управлению Пензы, и три — управлению культуры города», — уточнили в пресс-службе.

В администрации Пензы добавили, что также тепло постепенно появляется в социально значимых учреждениях, подведомственных областным министерствам: 12 из них работают в сфере образования, три осуществляют спортивную деятельность, а еще пять входят в зону ответственности Минтруда.

«Отопление поступило в 61 школу, 78 детских садов и девять учреждений дополнительного образования», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили также, что специалисты компании «Т Плюс» делают все возможное, чтобы устранить утечки у торгового центра «Весна», на улицах Ладожской и Крупской.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году отопительный сезон стартовал раньше обычного — 27 сентября. Ожидается, что в целом жилой фонд начнет отапливаться со 2 октября.

Вместе с тем из-за продолжающегося ремонта теплосетей в некоторых районах данный срок будет отложен на более позднюю дату. В частности, это касается улиц Чкалова, Ставского и Коммунистической.