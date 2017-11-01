В Пензе теплоэнергетики получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который осуществляет деятельность в том числе в Пензе, получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов.

Фото: пресс-служба филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Он является основным документом, подтверждающим выполнение всех необходимых условий для обеспечения надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Паспорт готовности выдан на основании акта проверки от 31 октября.

Исполняющий обязанности руководителя департамента тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Иванов вручил документ директору филиала «Мордовский» Александру Суслову.

По словам руководителя филиала, мероприятия в рамках ремонтной кампании 2017 года проведены по графику.

«Все ремонтные работы мы согласовывали с администрацией Пензы. Помимо своего персонала, привлекали ремонтников из других регионов», — отметил Александр Суслов.

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Причиной увеличения сроков ремонтных работ стало возросшее число реконструируемых участков теплосетей. По итогам встречи губернатора Ивана Белозерцева и председателя правления группы «Т Плюс» Дениса Паслера на эти цели было выделено 268 млн. рублей инвестиций. По факту сумма, затраченная на ремонт тепловых сетей, увеличилась до 350 млн. рублей. Подобных инвестиций не было в последние несколько лет.

Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В его состав входят саранская ТЭЦ-2, АО «СаранскТеплоТранс», АО «Т Плюс теплосеть Пенза», пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельная «Арбеково».

Установленная электрическая мощность составляет 681 МВт, тепловая — 2 тыс. 578 Гкал/ч.