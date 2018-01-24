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Теплоснабжение восстановлено после прорыва на улице Чкалова в Пензе

08:22 | 24.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Специалисты завершили ремонтные работы на участке тепломагистрали на улице Чкалова в Пензе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАО «Т Плюс».

Теплоснабжение восстановлено после прорыва на улице Чкалова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Теплоноситель подан потребителям в полном объеме. Работы по регулированию внутриквартальных и внутридомовых систем производятся работниками коммунальных служб МКП «Теплоснабжение города Пензы» и управляющими компаниями», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что специалисты компании «Т Плюс» ведут постоянный мониторинг ситуации.

«Восстановительные работы производились двумя специализированными бригадами, обеспеченными спецтехникой и необходимыми материалами. […] Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», — добавляется сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за повреждений на тепломагистрали во вторник, 24 января, было отключено отопление на улицах Чкалова, Куйбышева, Красной и Лермонтова. Без тепла некоторое время оставались 12 многоквартирных жилых домов и две школы.
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