В Пензенской области на федеральные трассы вышло около 90 единиц дорожной техники ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 89 единиц техники задействовано в ликвидации последствий снегопада на федеральных трассах в границах Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

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По данным учреждения, 43 машины работает на трассе М5 «Урал», еще 24 — Р208 «Пенза — Тамбов», а также 22 — на автодороге Р158 «Нижний Новгород — Саратов».

Особое внимание уделяется противогололедной обработке, в том числе на подъемах и спусках. За минувшую ночь израсходовано почти 2 тыс. тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов.

Представители учреждения «Поволжуправтодор» призывают водителей отложить дальние поездки, так как сложная метеорологическая обстановка, как ожидается, в ближайшие сутки сохранится.

Автовладельцам рекомендовано быть предельно осторожными в условиях ограниченной видимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать опасных маневров.