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В Пензе удалось справиться с последствиями непогоды — Сергей Волков

11:52 | 06.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. И.о. главы администрации Пензы Сергей Волков положительно оценил результаты работы по ликвидации последствий непростых погодных условий — снегопада, дождя и последующих заморозков.

В Пензе удалось справиться с последствиями непогоды — Сергей Волков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целом удалось справиться со сложной ситуацией — во время снегопадов, оттепели, а затем гололедицы обеспечить непрерывную работу общественного транспорта, государственных и муниципальных учреждений», — отметил он в ходе совещания в городской администрации во вторник, 6 февраля.

Вместе с тем Сергей Волков назвал недостаточными меры по очистке дворов, в связи чем планируется привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании.

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И.о. мэра поблагодарил работников коммунальных служб за круглосуточную работу.

По его словам, наряду с муниципальными предприятиями «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы» много усилий по уборке прилегающих территорий от снега и наледи приложили сотрудники ведомств, и бюджетных учреждений.

«Нужно двигаться дальше, заниматься расширением проезжей части, дальнейшей обработкой пешеходных зон, вывозом снега. За 2–3 дня необходимо привести городские территории в нормативное состояние», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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