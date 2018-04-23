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Пензенский губернатор предложил закрепить за организациями территории для уборки

09:19 | 23.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил закрепить за организациями и предприятиями территории, за чистоту которых они должны будут нести ответственность.

Пензенский губернатор предложил закрепить за организациями территории для уборки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все должны понимать, что территорию нужно приводить в порядок. В принципе, всегда у нас такая традиция была», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 23 апреля.

Вместе с тем, по словам главы региона, если попытаться найти реестр такого закрепления территорий, то этого сделать не получится.

В продолжение темы Иван Белозерцев высказал мнение, что предприятия могут проводить уборку как с помощью бригад, сформированных из числа сотрудников, так и путем заключения договоров со специализированными организациями.

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