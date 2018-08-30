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В Нижнем Ломове более 20 домов несколько месяцев остаются без горячей воды

12:10 | 30.08.2018 | ЖКХ

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Нижний Ломов, 30 августа 2018. PenzaNews. Жители 23 многоквартирных домов в Нижнем Ломове три месяца остаются без горячей воды из-за действий ЗАО «Теплоэнергетическая компания Пензенской области» (ЗАО «ТЭКПО»). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Нижнем Ломове более 20 домов несколько месяцев остаются без горячей воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на основании распоряжения генерального директора ЗАО «ТЭКПО» в связи с наличием у части жителей задолженности по оплате коммунальных услуг 28 мая 2018 года было прекращено горячее водоснабжение в 23 многоквартирных домах города. При этом были незаконно отключены также квартиры жителей, исправно оплачивавших коммунальные услуги, чем нарушены их права», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что в 14-дневный срок подача горячей воды не была возобновлена, что является нарушением федерального законодательства.

«В отношении ЗАО «ТЭКПО» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». По результатам его рассмотрения управление Госжилстройтехинспекции Пензенской области оштрафовало юридическое лицо на 5 тыс. рублей», — сказали в областной прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что директору «ТЭКПО» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

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