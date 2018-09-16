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На улице Циолковского в Пензе возобновлены работы на теплосетях

10:45 | 16.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» обеспечила выход бригады подрядной организации «Флагман инжиниринг» на место ремонта теплосетей вблизи дома №27 на улице Циолковского, где предстоит устранить порыв после гидравлических испытаний. К такому выводу пришел мэр Виктор Кувайцев, посетивший место ремонта в воскресенье, 16 сентября.

На улице Циолковского в Пензе возобновлены работы на теплосетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы видим, что руководство ресурсонабжающей компании нас слышит и относится с пониманием к нуждам горожан. Необходимо продолжать в заданном темпе, чтобы не было проблем со сроками», — отметил глава администрации Пензы.

Он поручил своему заместителю Юрию Ильину контролировать ход работ на данном объекте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне мэр Пензы Виктор Кувайцев подверг критике подход к устранению порыва на теплосетях на улице Циолковского, который, помимо отключения горячей воды, повлек для жителей неудобства из-за выполнения ремонта на проезжей части.

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