Отопление в Пензе начнут отключать 15 апреля ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Работы по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний будут начаты в Пензе в предстоящий четверг, 15 апреля. Постановление городской администрации о завершении отопительного сезона подписал исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров.

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«Рекомендовать теплоснабжающим организациям приступить к завершению в городе Пензе отопительного периода с 15 апреля 2021 года без отключения горячего водоснабжения», — говорится в документе.

В нем добавляется, что совместно с потребителями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, следует начать производить необходимые работы по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний, отключая в последнюю очередь объекты здравоохранения, а также дошкольные и общеобразовательные организации.

«Провести анализ аварийных ситуаций, произошедших в отопительном периоде 2020–2021 годов, и выработать действенные меры по недопущению подобных аварийных ситуаций в отопительном периоде 2021–2022 годов», — сказано в постановлении.

В документе обращается внимание на то, что до 1 мая необходимо завершить благоустройство тех территорий, на которых в связи с аварийными ситуациями проводились земляные работы.

«Завершить все работы по проведению капитального ремонта теплогенерирующего и теплосетевого оборудования до 1 сентября 2021 года», — подчеркивается в нем.