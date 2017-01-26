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После взрыва на ТЭЦ в Пензе отключен турбогенератор — Минэнерго РФ

15:06 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Турбогенератор ТГ-5 60 МВт отключен после взрыва на ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

После взрыва на ТЭЦ в Пензе отключен турбогенератор — Минэнерго РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«26 января в 13.15 на пензенской ТЭЦ-1 — производственное подразделение филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» — произошло частичное обрушение крыши в машинном зале», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что происшествие не сказалось на потребителях.

Ранее начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова сообщила ИА «PenzaNews», что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

По имеющимся сведениям, в результате ЧП погиб человек.

Журналистов на территорию ТЭЦ, где произошел взрыв, в настоящее время не пускают.
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