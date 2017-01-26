По факту ЧП на ТЭЦ в Пензе организована прокурорская проверка Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Прокурорская проверка организована по факту обрушения кровли в котлотурбинном цехе на пензенской ТЭЦ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Сразу после поступления информации о происшествии на место выехал прокурор Железнодорожного района Пензы Николай Смыков, на чьей территории это произошло, первый заместитель прокурора области Александр Морозов, руководитель структурного подразделения, к компетенции которого относится вопросы безопасности технических объектов», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что, по данным МЧС, которые имеются в распоряжении прокуратуры, на ТЭЦ был нарушен технологический процесс.

«Из-за этого произошел разрыв парогенератора и обрушение кровли. Взрыва как такового не было. Проверка проводится, обстоятельства выясняются. По мере прояснения ситуации будем принимать меры реагирования», — резюмировала Светлана Артамонова.