Под Пензой машинист поезда применил экстренное торможение из-за зацепера Происшествия

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Машинист грузового поезда применил на участке «Пенза — Кузнецк» экстренное торможение после получения сигнала о зацепере.

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«При осмотре состава был замечен молодой человек, спрыгнувший с вагона и убегающий в сторону лесополосы недалеко от станции», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова.

Она добавила, что впоследствии несовершеннолетнего удалось вычислить по приметам, переданным машинистом.

«В электропоезде был задержан школьник, который подтвердил, что действительно катался на грузовом поезде», — сказала собеседница агентства.

Елена Модякова пояснила, что родители подростка, который неоднократно попадал в поле зрения полиции, в очередной раз привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».