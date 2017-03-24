В Пензе осужденный за смерть пассажира водитель не смог обжаловать приговор Происшествия

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Нижнеломовского районного суда, которым мужчина признан виновным в в совершении смертельного ДТП в состоянии наркотического опьянения.

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«6 августа 2016 года около 16.40 мужчина управлял технически исправным автомобилем «ВАЗ-21140» в состоянии наркотического опьянения. Двигаясь со стороны Нижнего Ломова в Башмаково с двумя пассажирами, он не выбрал оптимальный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и произвел опрокидывание автомобиля в кювет», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате ДТП один из пассажиров вылетел через заднее стекло автомашины и от полученных множественных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал частично. Отрицая факт нахождения в наркотическом опьянении, он пояснил, что без назначения врача употреблял растительное вещество для лечения имеющегося у него заболевания. Однако эти доводы были опровергнуты актом медицинского освидетельствования и показаниями специалиста», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2,5 года.