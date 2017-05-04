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Полиция начала проверку по факту инцидента на Олимпийской аллее в Пензе

15:22 | 04.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту инцидента, произошедшего около входа на Олимпийскую аллею в Пензе, где в результате конфликта двоих мужчин оказались повреждены два автомобиля.

Полиция начала проверку по факту инцидента на Олимпийской аллее в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Около 13.00 в полицию поступила информация, что в районе Олимпийской аллеи на пересечении улиц Ленинградской и Лермонтова происходит конфликт. По предварительным данным, ссора возникла между гражданами на бытовой почве. В результате инцидента были повреждены два автомобиля. Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй — молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального МВД России.

В ведомстве уточнили, что молоток был изъят полицейскими.

«В результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все участники и свидетели данного инцидента. Проведен осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося», — добавили в полиции.
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