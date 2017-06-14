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Вынесен приговор по делу о смерти мальчика, находившегося под опекой в многодетной семье

15:38 | 14.06.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 14 июня 2017. PenzaNews. 49-летняя жительница Кузнецка Пензенской области приговорена к 1 году ограничения свободы за смерть 4-летнего мальчика, находившегося под опекой в многодетной семье.

Вынесен приговор по делу о смерти мальчика, находившегося под опекой в многодетной семье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«26 февраля 2017 года в период с 23.00 до 24.00 женщина в своем доме для проведения водных процедур поместила ребенка в душевую кабину. Пренебрегая элементарными правилами предосторожности, она не проверила температуру воды. В результате на мальчика из крана, подсоединенного к бойлеру, полилась вода высокой температуры. При попытке женщины повернуть кран, чтобы снизить температуру воды, его ручка слетела с места крепления. Хозяйка дома, не извлекая малыша из-под проточной воды высокой температуры, пыталась восстановить работоспособность крана. В результате ребенок получил термические ожоги головы и тела на общей площади 32%, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

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Она добавила, что виновная своевременно не обратилась за медицинской помощью, а вызвала скорую помощь только вечером на следующий день, когда самочувствие мальчика стало критическим.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина пояснила, что в момент происшествия женщина, на которую были возложены обязанности опекуна, дома отсутствовала и дети оставались с ее матерью.

«Приговор по делу пока не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.
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