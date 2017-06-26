Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Мужчина 1975 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21041», погиб в результате ДТП, произошедшего на 149 км автодороги «Тамбов — Пенза» в Белинском районе в ночь на понедельник, 26 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате столкновения «ВАЗа» с автомашиной «ГАЗель Next» также пострадал мальчик 2001 года рождения, находившийся на пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Водитель «ГАЗели» был осмотрен врачами скорой помощи. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения произошло возгорание автомобиля «ВАЗ», с последствиями которого от ведомства боролись три человека.