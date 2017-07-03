Пензенский губернатор соболезнует родным погибших в автокатастрофе в Татарстане Происшествия

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким погибших в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане, которое унесло жизни 14 человек.

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«Глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Татарстане, скорбим вместе с вами», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев пожелал выжившим в этой аварии скорейшего выздоровления.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Татарстане,скорбим вместе с вами.Пострадавшим-скорейшего выздоровления — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 3, 2017

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», столкновение пассажирского автобуса с движущимся грузовиком «MAN», буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ», произошло на 52 км трассы «Альметьевск — Заинск» в Татарстане в ночь на воскресенье, 2 июля. От удара автобус опрокинулся и загорелся.

В результате погибли 14 пассажиров автобуса, в том числе четверо детей. Еще 12 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, по причине которого произошло трагическое ДТП, передано в следственный департамент МВД РФ.

Еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — возбуждено по данному факту следственными органами СКР. Ход его расследования взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.