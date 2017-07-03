В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя Происшествия

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД России по Пензенской области проверят законность и обоснованность действий полицейских при задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения в Сурске в минувшую субботу, 1 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, по предварительным данным, во время рейда инспекторы ДПС заметили автомобиль, водитель которого, увидев патрульную машину, остановился.

«Видеорегистратор, установленный в служебном транспортном средстве сотрудников ГИБДД, зафиксировал, как он вышел из-за руля и направился к багажнику. Подъехавший инспектор ДПС попросил гражданина предъявить документы, а затем, почувствовав исходивший от него запах алкоголя, предложил проследовать к патрульному автомобилю для прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что мужчина ответил категорическим отказом и попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение.

«Он пояснял, что машиной управляла его супруга, которая в момент разговора находилась на заднем пассажирском сидении с детьми. Затем гражданин сел в свой автомобиль и продолжил отказываться от прохождения медицинского освидетельствования, тем самым затягивая время и способствуя снижению концентрации алкоголя в крови. Также он стал препятствовать составлению административного материала. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и пройти в патрульную машину он не реагировал, после чего к нему в соответствии с законом «О полиции» была применена физическая сила», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что супруга гражданина препятствовала задержанию своего мужа.

«Полицейские предупредили ее о необходимости прекращения противоправных действий. После чего гражданка, снимавшая происходящее на мобильный телефон, стала кричать о том, что ее избивают сотрудники полиции. Впоследствии от нее поступило заявление в УМВД России по Пензенской области о том, что сотрудники ГИБДД якобы совершили в отношении нее неправомерные действия при задержании мужа», — сообщили в УМВД.

В полиции подчеркнули, что по результатам освидетельствования гражданина в медицинском учреждении было дано заключение о наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,07 промилле.

«В ходе проверки будет дана оценка достоверности сведений, сообщенных гражданкой, для принятия последующих предусмотренных законом мер. Материал по факту административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» направлен для рассмотрения в Городищенский районный суд», — резюмировали в управлении.