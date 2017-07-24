На федеральных трассах в Пензенской области количество ДТП снизилось на 13% Происшествия

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах в Пензенской области снизилось за шесть месяцев 2017 года на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», число погибших в ДТП уменьшилось на 30%, а пострадавших — на 3%.

На федеральных трассах М5 «Урал», Р-208 «Тамбов — Пенза», Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас — Саранск — Пенза — Саратов» было ликвидировано 11 очагов аварийности.

Кроме того, в целях снижения аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах в районе 647 км федеральной трассы М5 «Урал» выполнены работы по устройству световозвращателей, а также идет размещение дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Также планируется установить более 5 км линий электроосвещения на трассе М5 «Урал» в селах Плес, Симбухово, Трофимовка, Степановка.

В IV квартале 2017 года дорожники планируют ввести в эксплуатацию светофорный объект на пересечении федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» и региональной дороги «Пенза — Колышлей» в районе села Саловка.

Кроме того, намечен капитальный ремонт двух участков трассы М5 «Урал» — с 594 км по 605 км, с 626 км по 634 км, а также реконструкция четырехкилометрового участка дороги в районе поселка Монтажный.