09:59:45 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

На федеральных трассах в Пензенской области количество ДТП снизилось на 13%

09:24 | 24.07.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах в Пензенской области снизилось за шесть месяцев 2017 года на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На федеральных трассах в Пензенской области количество ДТП снизилось на 13%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», число погибших в ДТП уменьшилось на 30%, а пострадавших — на 3%.

На федеральных трассах М5 «Урал», Р-208 «Тамбов — Пенза», Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас — Саранск — Пенза — Саратов» было ликвидировано 11 очагов аварийности.

Кроме того, в целях снижения аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах в районе 647 км федеральной трассы М5 «Урал» выполнены работы по устройству световозвращателей, а также идет размещение дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Также планируется установить более 5 км линий электроосвещения на трассе М5 «Урал» в селах Плес, Симбухово, Трофимовка, Степановка.

В IV квартале 2017 года дорожники планируют ввести в эксплуатацию светофорный объект на пересечении федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» и региональной дороги «Пенза — Колышлей» в районе села Саловка.

Кроме того, намечен капитальный ремонт двух участков трассы М5 «Урал» — с 594 км по 605 км, с 626 км по 634 км, а также реконструкция четырехкилометрового участка дороги в районе поселка Монтажный.
Актуальное
Читайте также
В Мокшане злоумышленница украла 50 тыс. рублей, проникнув в дом через незапертую дверь В cосновском психоневрологическом интернате в 2018 году отремонтируют кровлю
Иван Белозерцев предложил повышать уровень профподготовки учителей по итогам ЕГЭ Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге
В Пензе на улице Рахманинова сбили велосипедиста Мужчина подозревается в угоне мотоцикла из Субботино
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама