В Пензенской области в ДТП на трассе пострадали пять человек Происшествия

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобиля «Fiat» с грузовиком «Mercedes» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, авария произошла вечером в минувший четверг, 14 сентября.

«В результате происшествия пострадали водитель автомобиля «Fiat» – мужчина 1958 года рождения, а также четыре пассажирки 1962, 1979, 1959 и 1957 годов рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что все они были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.