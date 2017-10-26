В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали четверо пешеходов Происшествия

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Четверо пешеходов получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в минувшую среду, 25 октября.

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На проспекте Строителей в Пензе водитель «КамАЗа» 1970 года рождения допустил наезд на девочку 2006 года рождения. Ребенок был госпитализирован.

Мужчина 1970 года рождения получил травмы в результате наезда автомобиля «Renault Logan» на улице Центральной в Бессоновке. Он также был доставлен в больницу.

Кроме того, в Кузнецке были госпитализированы мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения, травмированные в результате ДТП на улицах Победы и Кирова соответственно.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, по всем фактам проводятся проверки, выясняются обстоятельства произошедшего.