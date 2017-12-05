EN
14:44:15 Вторник, 5 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе в ДТП попали троллейбус и две иномарки, одна из которых врезалась в ограждение

12:30 | 05.12.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. ДТП с участием троллейбуса №7, а также автомобилей «Nissan» и «Toyota» произошло на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе.

В Пензе в ДТП попали троллейбус и две иномарки, одна из которых врезалась в ограждение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, «Nissan» после удара с троллейбусом врезался в ограждение рядом с патриотическим сквером, повредив нижнюю часть одной секции.

Предположительно, все транспортные средства двигались в разных направлениях: «Nissan» — по улице Калинина в сторону центра Пензы, троллейбус — ему навстречу и поворачивал налево в направлении Терновки, а «Toyota» — по улице Свердлова прямо к улице Богданова.

В результате ДТП в районе перекрестка образовалась большая пробка.

К тому же, движение транспорта затрудняет не работающий с 4 декабря светофор.

В настоящее время предпринимаются меры, чтобы восстановить движение троллейбусов. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Актуальное
Читайте также
Выявлен факт жестокого обращения с детьми в Малосердобинском районе Ольга Сокова и Дмитрий Мурашов написали книгу о Бековском районе
Электроснабжение в Земетчинском районе полностью восстановлено Ребенок госпитализирован после ДТП под Пензой
Мэр Пензы поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах В Кузнецке водитель автомашины «Lada Granta» погиб в тройном ДТП на трассе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver