В Пензе в ДТП попали троллейбус и две иномарки, одна из которых врезалась в ограждение Происшествия

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. ДТП с участием троллейбуса №7, а также автомобилей «Nissan» и «Toyota» произошло на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, «Nissan» после удара с троллейбусом врезался в ограждение рядом с патриотическим сквером, повредив нижнюю часть одной секции.

Предположительно, все транспортные средства двигались в разных направлениях: «Nissan» — по улице Калинина в сторону центра Пензы, троллейбус — ему навстречу и поворачивал налево в направлении Терновки, а «Toyota» — по улице Свердлова прямо к улице Богданова.

В результате ДТП в районе перекрестка образовалась большая пробка.

К тому же, движение транспорта затрудняет не работающий с 4 декабря светофор.

В настоящее время предпринимаются меры, чтобы восстановить движение троллейбусов. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.