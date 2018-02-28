В Пензенской области организована проверка по факту гибели четверых человек при пожаре Происшествия

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели четверых человек в результате пожара, произошедшего в селе Крутец Колышлейского района Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«26 февраля 2018 года в доме по улице Садовой возник пожар. Жилое помещение было полностью уничтожено огнем. В ходе проведения совместных поисковых мероприятий сотрудниками регионального Следственного комитета, МЧС и полиции обнаружены останки четверых человек», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по предварительным данным, огонь унес жизни двух женщин 1938 и 1962 годов рождения, а также двоих мужчин 1963 и 1962 годов рождения.

«В настоящее время следователями организовано получение биологического материала от родственников погибших с целью проведения судебной генетической экспертизы. В ходе проверки будут тщательным образом исследованы обстоятельства возникновения возгорания в жилом помещении и гибели людей. Назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая, судебно-химическая и генетическая экспертизы», — пояснила собеседница агентства.