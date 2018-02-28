EN
16:59:00 Среда, 28 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области организована проверка по факту гибели четверых человек при пожаре

15:50 | 28.02.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели четверых человек в результате пожара, произошедшего в селе Крутец Колышлейского района Пензенской области.

В Пензенской области организована проверка по факту гибели четверых человек при пожаре

Фото: Penza.sledcom.ru

«26 февраля 2018 года в доме по улице Садовой возник пожар. Жилое помещение было полностью уничтожено огнем. В ходе проведения совместных поисковых мероприятий сотрудниками регионального Следственного комитета, МЧС и полиции обнаружены останки четверых человек», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по предварительным данным, огонь унес жизни двух женщин 1938 и 1962 годов рождения, а также двоих мужчин 1963 и 1962 годов рождения.

«В настоящее время следователями организовано получение биологического материала от родственников погибших с целью проведения судебной генетической экспертизы. В ходе проверки будут тщательным образом исследованы обстоятельства возникновения возгорания в жилом помещении и гибели людей. Назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая, судебно-химическая и генетическая экспертизы», — пояснила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Владимир Едалов предложил наладить поставку пензенских овощей в больницы и школы Рашид Хайров призвал обратить внимание на проблему биобезопасности в Пензенской области
Алексей Руденский видит необходимость в кооперации мелких производителей зерна Перевозка зерна автотранспортом уходит в прошлое — Алексей Руденский
«МегаФон» предложил клиентам «Максимальный кэшбэк» В Пензенском районе вскрыты нарушения при предоставлении земельных участков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама