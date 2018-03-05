EN
17:18:40 Понедельник, 5 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пять человек пострадали при столкновении четырех машин под Кузнецком

13:14 | 05.03.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения четырех машин на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 4 марта.

Пять человек пострадали при столкновении четырех машин под Кузнецком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 13.30 произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Sharan», «ВАЗ-211440», «Skoda Superb» и «Renault Logan». В результате происшествия пострадали пассажирки автомашины «Skoda» — девочки 2018 и 2015 годов рождения, а также мужчина 1993 года рождения, ехавший в отечественном автомобиле. Госпитализация им не потребовалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажирка «ВАЗа» были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по факту аварии организована проверка.
Актуальное
Читайте также
Губернатор предложил задействовать «Пензалифт» в реализации программы капремонта Стало известно о пожаре на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке
Власти Пензы согласовали митинг, на который приедет Сергей Удальцов В Пензенской области зафиксировано 85 случаев гриппа
Сотрудникам нижнеломовского завода «Сварка» выплатили долги по зарплате В Пензе найдут помещения для занятий теннисом и установки столов, оставшихся после ЧР
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама