Пять человек пострадали при столкновении четырех машин под Кузнецком Происшествия

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения четырех машин на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 4 марта.

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«Предварительно установлено, что в 13.30 произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Sharan», «ВАЗ-211440», «Skoda Superb» и «Renault Logan». В результате происшествия пострадали пассажирки автомашины «Skoda» — девочки 2018 и 2015 годов рождения, а также мужчина 1993 года рождения, ехавший в отечественном автомобиле. Госпитализация им не потребовалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажирка «ВАЗа» были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по факту аварии организована проверка.