Двое пассажиров маршрутки получили травмы в ДТП в Пензе с участием машины ППС Происшествия

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Двое пассажиров маршрутного такси №8 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в центре Пензы с участием пяти транспортных средств, в том числе автомобиля «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 25 октября в 9.20 на улице Володарского — напротив дома №76 — произошло столкновение пяти транспортных средств: автомобиля «УАЗ Патриот», «ГАЗель», «Daewoo Matiz», а также автомобилей «Chevrolet» и «Hyundai», которые стояли на парковке», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчине 1996 года рождения, находившемуся в «ГАЗели», госпитализация не потребовалась, женщина 1983 года рождения доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.