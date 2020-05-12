Пожарные спасли людей из горящего дома на улице Рахманинова в Пензе Происшествия

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники МЧС спасли людей из пятиэтажного дома коридорного типа на улице Рахманинова в Пензе во время пожара.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил в 19.50 минувшего понедельника, 11 мая.

«По прибытии пожарных подразделений наблюдались интенсивное горение в комнате на первом этаже и сильное задымление. Люди с верхних этажей просили о помощи. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при помощи автолестницы были спасены две двухлетние девочки, двое взрослых выведены при помощи спасательных устройств, еще десять человек — эвакуированы.

«На тушение пожара привлекались четыре единицы техники и 20 человек личного состава», — уточнили в ГУ МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка. Причина и обстоятельства случившегося выясняются.