По факту гибели мужчины во время купания в Суре организована проверка Происшествия

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1995 года рождения во время купания в реке Суре на территории микрорайона Барковка города Пензы. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 8 августа 2021 года молодой человек отдыхал с приятелями на берегу реки Суры в районе Барковки в Пензе. По имеющейся информации, компания употребляла спиртное. Впоследствии во время купания молодой человек нырнул и на поверхности воды больше не появился. Поскольку самостоятельные поиски не дали результата, молодые люди сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что представителям пензенского пожарно-спасательного центра 9 августа удалось обнаружить тело погибшего и извлечь его из реки.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений на мужчине не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы», — добавляется в тексте.