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В ДТП в Пензенской области в 2021 году погибли 163 человека

10:25 | 14.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. 163 человека погибли в результате ДТП на территории Пензенской области в 2021 году, что на 23,5% меньше по сравнению с 2020-м, когда аварии унесли 213 жизней. Это следует из статистических данных о состоянии безопасности дорожного движения, опубликованных на сайте Госавтоинспекции.

В ДТП в Пензенской области в 2021 году погибли 163 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, число дорожно-транспортных происшествий в регионе сократилось на 1,7% — с 1 тыс. 629 в 2020 году до 1 тыс. 601 в 2021-м.

Количество граждан, получивших травмы различной степени тяжести в результате дорожных аварий на территории Пензенской области в 2021 году, составило 2 тыс. 151. Годом ранее пострадавших в ДТП было больше на 1,3% — 2 тыс. 179.

С участием несовершеннолетних в 2021 году произошло 163 ДТП, в результате которых 5 детей погибли и 186 получили ранения. В 2020-м ДТП с участием детей было 195 (больше на 16,4%), в них погибли 5 несовершеннолетних, 216 получили травмы (больше на 13,9%).

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