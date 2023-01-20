В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного такси Происшествия

Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту ДТП с участием маршрутного такси, которое произошло в Пензе в минувший четверг, 19 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 19 января 2023 года на улице Чехова в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины марки «КамАЗ» и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали несколько пассажиров маршрутного такси. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут исследованы техническое состояние маршрутного такси, условия эксплуатации микроавтобуса и обстоятельства, способствовавшие ДТП.