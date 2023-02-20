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В здании мебельной фабрики в Кузнецке произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров

09:35 | 20.02.2023 | Происшествия

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Кузнецк, 20 февраля 2023. PenzaNews. Пожар произошел в производственном цеху мебельной фабрики на улице Пензенской в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тыс. кв. метров в минувшее воскресенье, 19 февраля.

В здании мебельной фабрики в Кузнецке произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, информация о происшествии поступила в 14.20 от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в цеху по обтяжке мебели», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. метров.

«В 15.06 [объявлена] локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших нет», — сказали в ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано в 16.20.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

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