В здании мебельной фабрики в Кузнецке произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров Происшествия

Кузнецк, 20 февраля 2023. PenzaNews. Пожар произошел в производственном цеху мебельной фабрики на улице Пензенской в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тыс. кв. метров в минувшее воскресенье, 19 февраля.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, информация о происшествии поступила в 14.20 от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в цеху по обтяжке мебели», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. метров.

«В 15.06 [объявлена] локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших нет», — сказали в ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано в 16.20.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.