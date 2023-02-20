В здании мебельной фабрики в Кузнецке произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров
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Кузнецк, 20 февраля 2023. PenzaNews. Пожар произошел в производственном цеху мебельной фабрики на улице Пензенской в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тыс. кв. метров в минувшее воскресенье, 19 февраля.
Фото: 58.mchs.gov.ru
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, информация о происшествии поступила в 14.20 от очевидца.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в цеху по обтяжке мебели», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что общая площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. метров.
«В 15.06 [объявлена] локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших нет», — сказали в ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано в 16.20.
Причина и обстоятельства случившегося выясняются.