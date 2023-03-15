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Разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции Селикса локализован — транспортная прокуратура

10:43 | 15.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Разлив нефтепродуктов, произошедший на станции Селикса Куйбышевской железной дороги в Пензенской области 10 марта, локализован. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой приволжской транспортной прокуратуры вечером в минувший вторник, 14 марта.

Разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции Селикса локализован — транспортная прокуратура

Фото пресс-службы приволжской транспортной прокуратуры

«По предварительным данным, 10 марта 2023 года на станции Селикса в Пензенской области обнаружена течь нефтепродуктов в одной из цистерн грузового поезда. Вагон отставлен на специализированный путь. Разлив нефтепродуктов локализован», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что работы на месте разлива выполняли сотрудники «Экоспаса».

Из сообщения следует, что по факту произошедшего организована проверка.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

Ранее в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям сообщили, что 10 марта в 17.55 поступила информация о разливе нефтепродуктов на станции Селикса. В результате оказалась загрязнена территория площадью почти 7,3 тыс. кв. метров.

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