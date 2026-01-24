17:32:09 Суббота, 24 января
В Пензенской области за сутки произошло три пожара

11:37 | 24.01.2026 | Происшествия

Пенза, 24 января 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в субботу, 24 января.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В городе Каменке Каменского района выгорело внутри на площади 18 кв. метров в кирпичном доме общей площадью 80 кв. метров. Спасены 3 человека. [...] На улице Баумана в городе Пензе выгорело бытовое помещение на площади 40 кв. метров. [...] В рабочем поселке Земетчино Земетчинского района ликвидировано загорание мусора на площади 40 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, причиной пожаров в Каменке и Пензе стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в Земетчино возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались два раза. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


