21:19:50 Понедельник, 26 января
Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы

14:35 | 26.01.2026 | Происшествия

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум на улице Кирова в Пензе и попытались скрыться.

Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сообщение о происшествии поступило на пульт централизованного наблюдения в половине второго ночи. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили группу молодых людей. В ходе осмотра территории было установлено, что двое из них умышленно повредили шлагбаум, деформировав его конструкцию. После совершения хулиганских действий нарушители попытались покинуть место происшествия, однако были оперативно задержаны. [...] В ходе профилактической беседы правоохранители обратили внимание на то, что от молодых людей исходил стойкий запах алкоголя», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания молодые люди были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


